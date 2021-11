50 cent prendra bientôt sa retraite de rappeur

50Cent est un homme très occupé. Il est rappeur mais aussi acteur, producteur, il a sa marque de parfum, de vodka, de vêtements... Est-ce que cela fait trop pour lui?

En tout cas, il a annoncé vouloir arrêter sa carrière après la sortie de "Street King Immortal", son album à venir. Cela ne nous donne pas beaucoup d'informations car cet album est un vrai serpent de mer. Annoncé maintes et maintes fois, et repoussé tout autant, cet album a même eu plusieurs noms : The Return of the Heartless Monster, Black Magic, puis 5 (Murder by Numbers).

Cela fait tellement longtemps que le rappeur travaille dessus (depuis 2011!!) qu'il a sorti des mixtapes et d'autres albums entre deux. Aux dernières nouvelles, Street King Immortal devait sortir en 2016, ce qui ne sera probablement pas le cas vu qu'il ne reste qu'une poignée de jours avant la fin de l'année 2016.

50Cent produit actuellement une saison intitulé "Power" et diffusé sur la chaine américaine Starz. Il joue également l'un des rôles principaux de la série. Mais il a été énormément déçu de ne pas avoir été nommé aux Golden Globes 2017 alors il a menacé en décembre 2016 sur les réseaux sociaux de quitter la série lors de la saison 4, après des insultes envers le comité des Golden Globes. Difficile de savoir s'il parlait sous le coup de la colère ou si son personnage mourra ou sera remplacé.