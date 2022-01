Filtrage des camions dans l'Orne avant leur entrée en région parisienne

Afin d?éviter que les poids lourds n?aillent allonger un peu plus, la longue file de 8 kms de camions stockés entre Armentières et Nonancourt sur la RN 12 en direction de Paris, les gendarmes interceptent les camions au niveau de Valframbert aux portes d?Alençon et de Mortagne au Perche.

Un point de filtrage pour les orienter vers l? A 28 de l? A 88 pour rallier la région parisienne encore engluée dans des problèmes de circulations depuis hier soir.....

La RN 12 reste ouverte aux voitures, mais le trafic s?effectue sur une voie et au ralenti.....

