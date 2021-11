saint-lô. Risque potentiel de verglas sur les routes du Sud-Manche

Le service des routes du Conseil départemental de la Manche annonce un risque potentiel de verglas sur les routes du Sud-Manche au cours de la nuit du mardi 20 au mercredi 21 décembre 2016. Le ciel sera principalement nuageux, avec quelques trouées ici ou là, mais aussi quelques gouttes de pluie sur le Cotentin.

Risque potentiel

Côté températures, celles-ci descendent, dans les terres, entre 1 et 3 degrés, et 4 à 6 degrés sur le littoral. Un risque potentiel de verglas est donc possible dans le sud du département sur des routes qui seront restées mouillées notamment.

A LIRE AUSSI.

Risque de verglas et brouillards givrants attendus ces prochaines heures dans la Manche

Baisse des températures : risques de chaussées glissantes au lever du jour dans la Manche