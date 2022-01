T° froides... jusqu'à - 5° au levé du jour... pas plus de 3° cet après midi... ciel changeant, quelques averses de neige au Nord de nos régions, ailleurs, alternance entre nuages et éclaircies

Il a fait très froid ce matin... Météo France a relèvé sous abri, -5°5 à Mortagne au Perche... -5° à Alençon, -4°4 à L?Aigle, -2°8 à Argentan, -2° à Flers....



Le temps reste froid sous un ciel changeant entre éclaircies et nuages ; les nuages donneront localement de faibles chutes de neige.



Le Bocage et surtout les collines de la moitié nord où voltigent déjà quelques flocons, sont les zones les plus exposées à ces petites giboulées de neige.



Cette neige blanchit rapidement mais légèrement les sols gelés rendant les chaussées glissantes.



Le vent de nord-ouest est généralement faible. Les températures ne dépasseront pas les 2 à 3 degrés cet après-midi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire