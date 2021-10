Cherbourg. JS Cherbourg, Sébastien Leriche : "Je veux rester digne"

Cette décision intervient à quelques jours de la trêve hivernale: la JS Cherbourg se sépare de son entraîneur, Sébastien Leriche. Dimanche 18 décembre 2016, au lendemain de cette annonce, le désormais ex-coach a tenu à remercier les supporters et les personnes attachées au club.

"Je connaissais les règles"

"Je connaissais les règles du jeu en me lançant dans ce métier. Comme je l'ai toujours dit et défendu, un entraîneur n'est que de passage. Le mien s'est arrêté brutalement hier" écrit Sébastien Leriche, qui refuse de s'étaler sur le choix de ses patrons. "Les dirigeants ont pris une décision, et je veux rester digne face à cette dernière".

S'il remercie son staff, les joueurs qu'il a côtoyé, les dirigeants "qui ont su (lui) faire confiance" et faire de lui le plus jeune entraîneur de ProD2 (29 ans à l'époque), Sébastien Leriche n'en oublie pas les supporters qui ont permis à Cherbourg d'avoir l'un des meilleurs publics de France: "ne lâchez rien!"

Un regret: l'ambiance de Chantereyne

Concernant son avenir professionnel, le technicien indique vouloir profiter des six prochains mois pour prendre du recul, et "regarder les opportunités qui peuvent s'offrir".

Enfin, Sébastien Leriche évoque un regret: celui de ne pas pouvoir profiter une dernière fois du chaudron de Chantereyne. "L'instant n'existera jamais mais le coeur y est".

L'intégralité du message

