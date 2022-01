Risque de brouillard givrant et de verglas

L?épisode neigeux est bien fini .... mais attention : le regel est probable ce soir et cette nuit.



Les quelques éclaircies de la nuit favoriseront la formation de brumes et de brouillards nocturnes.



Avec des températures proches de 0 degré, voire négatives sur les sols fortement enneigés, attention au regel sur les chaussées et aux brumes et brouillards qui seraient alors givrants.



Demain mardi : ce sera maussade.



Le temps sera gris et humide avec de faibles pluies qui gagneront par le sud.

D'abord intermittentes en matinée, ces pluies deviendront plus régulières demain après-midi.



Les températures maximales plafonneront entre 3 et 5 degrés.

