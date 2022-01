Retour de la neige: demain après-midi.

Les petites pluies éparses qui sont arrivées cet après midi sur le Perche, progressent plus au Nord : sur la plaine d?Alençon.



Attention, cette nuit, les températures s'abaisseront à nouveau vers 0° ?

?ce qui peut faire craindre à nouveau à des routes localement glissantes avec des plaques de verglas sur les chaussées restées humides.



Demain mercredi, une zone pluvio-neigeuse remonte lentement du val de Loire.

?et en cours d'après-midi la pluie se mêlera à des flocons de neige.

En soirée de demain et dans la nuit de mercredi à jeudi, il faudra s'attendre à de la neige

La nuit de mercredi à jeudi pourrait alors devenir de nouveau problématique sur les routes, avec une couche de quelques centimètres, en particulier sur le Perche.

