Une nouvelle couche de neige

CET APRES MIDI :

Le ciel, nuageux et encore lumineux, se couvre et devient de plus en plus menaçant au fil des heures. Une perturbation remonte du sud et vient buter sur l'air froid qui stagne encore sur notre région.

Il commencera à neiger en fin d'après-midi des flancs sud d'Écouves au Perche.

Le vent de nord-est se renforcera pour devenir modéré.

Les températures maximales ne dépasseront pas 1 à 2 degrés.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE :

En soirée et début de nuit, la zone perturbée gagne l'ensemble du département de l'Orne .

La neige tombera à gros flocons, une neige mouillée et lourde.

En deuxième partie de nuit, cette zone neigeuse s'essoufflera un peu et régressera vers le sud-est. Les chutes de neige deviendront alors faibles et éparses.



Au final, la couche de neige atteint 7 à 12 cm, voire même localement 15 cm, d'où la mise en vigilance de couleur orange .

C'est, grosso-modo, au sud d'une ligne Domfront à la Ferté Fresnel, que l'épaisseur de la couche devrait être la plus importante.

Le vent de nord-est continue de se renforcer pour devenir assez fort avec des rafales atteignant ou dépassant 50 km/h.

Les températures avoisinent 0 à-1 degré.



DEMAIN, JEUDI 23 DÉCEMBRE :

Le ciel restera chargé tout au long de la journée.

Des chutes de neige faibles et éparses perdureront toute la matinée, en particulier de la campagne d'Alençon au Perche et au Pays d'Ouche.

L'après-midi, les flocons laisseront la place à un temps sans précipitation, mais toujours couvert et gris.

Le vent de nord-est à nord encore soutenu et un peu rafaleux renforcera l'impression de froid humide. Les températures ne dépassent pas 0 à 1 degré au c?ur de l'après-midi.

