Depuis 2005, le centre interdépartemental pour la région Normandie est installé dans le Calvados, avec à son bord onze démineurs hautement qualifiés. Habitué à travailler sur des armes datant des Première et Seconde guerres mondiales, ils se forment continuellement ces derniers mois pour répondre à la menace terroriste. "Nous connaissons 99,9 % des bombes et autres munitions des deux conflits mondiaux du XXe siècle qui ont touché notre région, mais en revanche nous nous rendons compte que sur les attaques terroristes, les modes opératoires et les matériaux utilisés sont différents", explique l'un des membres du groupe de déminage.

Retour d'expérience

Et c'est pour échanger sur cette problématique notamment, et mieux connaître les capacités d'intervention de cette équipe, que la préfète de la région Normandie, Nicole Klein, a visité les locaux du centre interdépartemental, mercredi 14 décembre 2016. "Je suis ravie de cet échange car nous continuons à réfléchir sur ce que nous avons bien fait et mal fait lors de l'attaque à Saint-Etienne-du-Rouvray, et sur ce sujet du déminage, nous aurions dû appeler cette équipe plus tôt compte tenu de la présence de nombreuses personnes ce jour-là".



Évaluer la menace

Et pour répondre à la menace terroriste, le centre est doté depuis trois ans d'un robot articulé, doté de sept caméras et pouvant pivoter rapidement à 360°. "Nous l'envoyons quand le risque est élevé et que la présence d'un homme n'est pas indispensable, notamment pour prendre toute la dimension de la menace", explique l'un des démineurs. Doté d'un canon à eau à très haute pression, il peut notamment anéantir un explosif en quelques secondes. Il en existe douze de la sorte en France.

