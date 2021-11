A Livarot, un pompier pyromane a été condamné hier à 2 ans de prison ferme et un an avec sursis.... ce jeune pompier de 29 ans avait mis le feu à plusieurs équipements communaux... au boulodrome, à la salle des fêtes, au dojo, au total 5 incendis en mars et sept dernier......il a été incarcéré à l?issue de l?audience... sa condamnation prévoit aussi une interdiction définitive d?exercer le métier de pompiers

