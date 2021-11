17ème Prix Bayeux des Correspondants de guerre : des lycéens bas-normands remettront leur prix

Les lycéens ornais associés aux 17ème Prix Bayeux des Correspondants de guerre, qui seront remis samedi prochain.

Ce lundi après-midi au lycée Marguerite de Navarre à Alençon, à Guéhenno à Flers, mais aussi à Saint-Lô, à Cherbourg, et à Caen ? 1800 lycéens visionneront les 10 reportages télé en compétition et éliront leur lauréat, avant de participer à une rencontre avec un grand reporter :

- a Alençon, ce sera Anne-Claire Danel qui a couvert la Birmanie, le Tchad, l?Afghanistan -- et à Flers : ce sera Franck Weill-Rabaud, qui travail au Proche Orient, notamment dans les territoires palestiniens.

