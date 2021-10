Pour que l'illettrisme recule, une journée d'études était organisée à Colombelles (Calvados), mardi 13 décembre 2016. Parce qu'en France 7 % de la population âgée entre 18 et 65 ans est directement impactée, des initiatives sont désormais menées au sein du monde de l'entreprise pour remédier à ce fléau. Plus de la moitié des personnes en France touchées par l'illettrisme sont des salariés.

Un certificat, du salarié à l'apprenti

"D'où cette volonté d'organiser cette journée au sein de l'agence pour le développement de la Normandie, dédiée au monde économique", expose Marie-José Lefebvre, chargée de mission pour l'agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Normandie.

Caen. Un certificat pour combattre l'illettrisme en Normandie Impossible de lire le son.

L'ensemble des partenaires sociaux et les entreprises sont tombées d'accord pour la mise en place d'un certificat, avec en amont, si besoin, des formations adaptées pendant cinq ans afin que les personnes en difficultés, puissent développer les compétences nécessaires. "Si nous prenons l'exemple d'un apprenti, nous menons ce parcours avec une évaluation en CAP, avec des aides tout au long de sa formation, non plus en donnant des cours de français mais en articulant la lecture autour d'une situation professionnelle, comme au moment de découvrir la notice d'une machine".

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Normandie : Hervé Morin en Russie avec des chefs d'entreprise pour parler business