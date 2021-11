La rivière Sarthe polluée au fuel à Alençon

Surprise ce matin dans un garage poids lourds de la zone industrielle nord d'Alençon: 7000 litres de fuel avaient été rentrés jeudi pour chauffer le garage cet hiver, et ce matin ... la cuve était vide, source de la pollution de la rivière.



Pas de problème pour l'alimentation en eau d'Alençon: le pompage qui alimente la ville est situé plus loin en amont.



Les pompiers ont installé des barrages anti-pollution sur la Sarthe. Une cellule de crise s'est réunie en fin d'après-midi en préfecture. Elle refera le point demain matin.



Par sécurité: par arrêté préfectoral, la pêche et la pratique du canoë kayak sont interdits jusqu'à nouvel ordre, entre Le Chevain, et Mieuxcé.

