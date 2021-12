Réquisitions sur la pollution de la Sarthe à Alençon

Rappelez-vous : début juillet 2007, la rivière Sarthe avait été polluée par 10.000 litres d’engrais liquide qui s’étaient échappés d’une cuve des établissement Lalande, à Coulonges sur Sarthe. L'alimentation en eau potable de l'agglomération se fait par pompage dans la rivière et des milliers d’Alençonnais avaient du être approvisionnés par des bouteilles d’eau.

La cuve qui aurait dû être en acier inoxydable, ou en plastique, mais elle n'était en fait qu'une vieille citerne récupérée sur un ancien wagon. Et le bac de rétention n'était que l'ancienne fosse d'une balance pour peser les camions de céréales. Pas étanche.

A cause de cette pollution, la consommation de l’eau du robinet avait été totalement interdite sur l'agglomération d'Alençon, et de la pollution avait été relevée en aval, jusque vers Le Mans. De nombreux poissons avaient été retrouvés morts, le long de la rivière.

Cet après midi, la procureure a requis 4 mois de prison avec sursis envers Rémi Leprovost, le gérant de l'entreprise de l'époque, et 8.000 euros d'amende à son encontre, plus 25.000 euros envers la société Lalande et Cie, qui a changé de propriétaire depuis cet accident.

La défense a plaidé la relaxe. Le tribunal rendra son verdict le 21 juin.