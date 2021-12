Opérations escargots et blocages de lycées dans l' Orne, pour la journée d'action contre la réforme des retraites

Les syndicats escomptent aujourd?hui sur une démonstration de force, la quatrième depuis la rentrée, contre la réforme des retraites....



des opérations escargots, timides, ce matin.... à Bellême, Flers, Argentan, l?Aigle et Alençon , à Caen, une centaine de véhicules sur le périph sud, au niveau de Carpiquet.... et un barrage fixe, avec feux de palettes et pneus, sur les échangeurs au niveau de Cormelle le Royal.....et l?a 84 est bloquée par un barrage fixe près de Vire....



Des opérations de blocage dans les lycées ornais ... à L'Aigle, à Mortagne au Perche, à Argentan, au lycée agricole de Sées, où le mouvement devrait durer jusqu'à la fin de cette semaine.

