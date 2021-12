La fronde lycéenne contre la réforme des retraites... 11 lycées ornais ont été perturbés ce jeudi ... quelques 600 lycéens participaient à des manifs organisées ce matin et cet après midi à la Ferté Macé, Domfront, Mortagne au Perche... le plus gros rassemblement à Argentan ! ... plus de 250 jeunes avec le renfort d?une centaines d?autres manifestants, cheminots et salariés

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire