Macron veut supprimer les cotisations maladie et chômage

"Pour permettre à chaque Française et Français de pouvoir vivre plus dignement de son travail", "on a besoin de répondre à un problème, c'est de diminuer l'écart qu'il y a entre le salaire brut et le salaire net", a expliqué l'ex-ministre de l'Economie.

"Ce que je veux faire, c'est supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage que paie le salarié", a-t-il dit, précisant que cette mesure s'appliquerait "sur tous les salaires" et "pour les indépendants aussi".

"Pour un couple qui est au Smic aujourd'hui", le gain net par an serait d'"au moins 500 euros", a-t-il estimé.

M. Macron a indiqué qu'il financerait cette mesure "par de la CSG", qui "a une base beaucoup plus large", incluant les actifs, mais aussi les retraités et les revenus du capital. "Toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé", a cependant précisé le candidat à la présidentielle.

