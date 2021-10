Pollution: circulation alternée reconduite jeudi à Paris et en proche banlieue

Jeudi, seuls les véhicules dont le numéro sur la plaque d'immatriculation est pair pourront circuler ainsi que ceux qui font du covoiturage ou bénéficient d'une des nombreuses dérogations, a dit la préfecture de police. Paris et sa région subissent depuis une semaine le pic de pollution hivernal le plus intense et le plus long depuis au moins 10 ans, selon Airparif.

A LIRE AUSSI.

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris au 16 janvier

Pic de pollution à Paris: la circulation alternée envisagée lundi

Pollution: seuls les véhicules impairs autorisés à rouler à Paris

Pollution: 300 millions d'enfants respirent de l'air toxique

Pollution: 300 millions d'enfants respirent de l'air toxique