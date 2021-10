Présidentielle: Peillon va être candidat à la primaire organisée par le PS

"C'est une candidature qui représente le coeur du Parti socialiste, à équidistance de Manuel Valls et des frondeurs", a déclaré l'un de ses soutiens, le député marseillais Patrick Menucci. Cette candidature de l'eurodéputé à la primaire des 22 et 29 janvier devrait être annoncée à la fin de cette semaine, et ses soutiens se réunir en début de semaine prochaine, selon un autre député.

