Mouvement social chez Thyssenkupp au Theil sur Huisne depuis 3 heure et demi ce mercredi matin..... ; c?est l?une des plus grosses entreprises ornaise, avec débrayages et assemblées générales du personnel à l?initiative de la CFDT et de la CGT : contre la réforme des retraites, mais aussi sur la situation dans l?entreprise, jugée inquiétante par les syndicats.

