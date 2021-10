Caen. En Normandie, un concours pour les apprentis-journalistes

La région Normandie et le club de la presse et de la communication de Normandie ont lancé un lundi 28 novembre 2016 un concours à destination des apprentis journalistes : "Un jour, un média". Les jeunes, qui doivent avoir entre 15 et 25 ans, sont encadrés par un adulte responsable de projet, doivent proposer un sujet sur le thème: "Jeune Normand d'aujourd'hui".

Inscriptions jusqu'au 9 janvier

Trois catégories de reportages sont en lice : radio, TV et print-web. Pour participer, il suffit de se rendre ici. Date butoir des inscriptions : lundi 9 janvier 2017.

