Oissel. Près de Rouen, un centre de demandeurs d'asile et une résidence sociale inaugurés

En janvier 2016, une mobilisation pour que les quelques dizaines de personnes dormant encore dans le Tripode, centre d'accueil des travailleurs migrants situé à Oissel (Seine-Maritime), puissent y rester tout l'hiver avait lieu. Avec succès.

Mais la mobilisation ne cachait pas l'obsolescence du site. Et, dans les jours qui ont suivi, un nouveau bâtiment, comprenant un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) et une résidence sociale pour les plus démunis, a vu le jour à quelques mètres de là.

Le site, dont la construction a coûté 7,2 millions d'euros apportés par l'État et les collectivités locales, a été officiellement inauguré ce mardi 6 décembre 2016 par le maire de Oissel Stéphane Barré, la préfète Nicole Klein et Patrick Laporte, président de Coallia, association spécialisée dans l'aide et l'accompagnement social et qui gère le nouveau site.

60 places dans le Cada, 90 dans la résidence

Moins d'un an après la désertion définitive des 306 chambres du Tripode, encore debout mais voué "à une destruction imminente", dixit Stéphane Barré, les deux sites font presque le plein. Le Cada peut accueillir 60 migrants et la résidence 90 résidents.

Patrick Laporte en dit un peu plus : "Dans la résidence sociale, nous avons beaucoup de personnes seules et de familles monoparentales, avec de faibles ressources." Quant au Cada, Patrick Laporte évoque "une grande diversité de nationalités, des résidents venant du Nigéria, de la République Démocratique du Congo, du Soudan, du Kosovo ou de Géorgie. Ce sont majoritairement des hommes seuls".

Un lieu pour "se reconstruire"

Pour le maire Stéphane Barré, ce nouveau lieu d'accueil doit permettre à ses habitants de "se reconstruire, de reprendre confiance et de retrouver le chemin de l'intégration". Plus largement, l'édile veut voir dans cette réalisation le résultat d'une "volonté collective pour que notre territoire soit fidèle à ses valeurs d'accueil, de cohésion et d'égalité".

