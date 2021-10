Les travaux ont commencé en novembre 2016 au sein des jardins de l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime). Après la rénovation et le remplacement des massifs autour de l'aire de jeux l'an dernier, c'est au tour du bosquet de faire peau neuve. Il se situe entre la zone de jeux et la pelouse. Trop dense et déclinant, il sera remplacé par de nouveaux massifs, dans une ambiance type "jardin normand". "Nous voulons créer quelque chose de plus aéré, sous forme d'îlots de végétaux", explique Kader Chekhemani, l'adjoint au maire en charge du projet.

Érables du Japon et hortensias blancs

Des érables du Japon, rhododendrons et autres fleurs seront plantés, pour le plus grand plaisir des promeneurs, qui pourront déambuler dans cette nouvelle partie du parc. Des hortensias blancs sont plantés autour de l'abbatiale Saint-Ouen, pour mettre en lumière cette dernière.

Une rénovation progressive

Alors que les travaux des deux bosquets s'achèvent en janvier 2017, la rénovation des jardins de l'Hôtel de Ville n'en est pas pour autant terminée. Le coût des travaux de cette fin d'année s'élève à 85 000€. La ville de Rouen préfère y aller par étapes: "L'année prochaine, nous sommes susceptibles de renouveler les massifs le long de la rue des Faulx", annonce Kader Chekhemani.

Rénover le parc au fur et à mesure présente donc un avantage financier et permet également d'éviter la fermeture des jardins au public. Pour l'adjoint au maire, l'objectif est clair: "Nous voulons que les gens puissent se réapproprier le coeur du parc."

