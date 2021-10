Rouen. En Seine-Maritime, la gauche en ordre de marche pour les élections de 2017

Une primaire en cache une autre. Alors que la droite vient de désigner son champion pour l'élection présidentielle de 2017, c'est au tour de la gauche de se mettre en ordre de bataille pour ses primaires. Le scrutin se déroulera les dimanches 22 et 29 janvier 2017 mais les socialistes du département s'organisent déjà.

Les primaires s'organisent

"Le tractage est déjà en cours pour rappeler les règles d'inscription sur les listes électorales, précise Nicolas Rouly, premier secrétaire fédéral du PS en Seine-Maritime. Nous avons déjà 125 bureaux de vote en Seine-Maritime, signe que les gens se mobilisent pour l'organisation."

Comme pour les primaires de la droite et du centre, une haute autorité sera en charge de la bonne tenue du scrutin. En Seine-Maritime, ce sera Eloi Diarra, professeur de droit à l'université de Rouen, qui en sera le référent. Il occupait déjà cette responsabilité lors des primaires de 2011.

Quels candidats pour les législatives ?

Et si les candidats à la primaire ne se sont pas encore tous officiellement déclarés, ceux des législatives sont déjà dans les rangs. Sur les dix circonscriptions du département, dont huit sont détenues par la gauche, sept députés socialistes prétendent à une nouvelle investiture du parti (Dominique Chauvel renonce à sa casquette de député pour respecter le non cumul des mandats).

Dans la 5e circonscription, le sortant Christophe Bouillon est challengé par Nicolas Vincent, militant CGT, ancien de Petroplus et plus proche de la tendance des frondeurs. Pour les 2e et 7e, respectivement détenue par Françoise Guégot (LR) et Edouard Philippe (LR), deux candidats sont en lice pour l'investiture socialiste.

Ils seront départagés par un vote des militants le dimanche 18 décembre 2016, à l'exception de la 2e circonscription. Le sort de la député sortante, Françoise Guégot, soutien affiché de Nicolas Sarkozy, dépendant en grande partie du résultat de la primaire de droite, le scrutin y a été reporté.

Les choix budgétaire de la droite dans le viseur du PS

Et pour Nicolas Rouly, la campagne contre la droite a déjà commencé. Le chef de file des socialistes de Seine-Maritime a fustigé les choix budgétaires du président du Département, Pascal Martin (UDI), à l'occasion du vote du budget lundi 5 décembre 2016.

"Il fait des coupes sombres à longueur de temps, résume-t-il. Le budget 2017 est le premier à intégrer la suppression des bourses aux collégiens, qui va pénaliser plus de 7 000 enfants de milieux défavorisés". Alors que la majorité actuelle met notamment en avant les baisses de dotation de l'État, Nicolas Rouly rappelle que "la droite soutient un candidat dont les projets sont autrement plus anxiogènes pour les collectivités".

