Caen. Un nouveau quartier à Bretteville-sur-Odon près de Caen

"Environ 350 logements avec l'objectif de faire grimper le nombre d'habitants de 4 100 à 5 000". Patrick Lecaplain, maire de la commune de Bretteville-sur-Odon (Calvados) n'a pas peur des grands projets. Celui qui est à l'étude en cette fin d'année 2016 est la création d'un nouveau quartier du "Triangle des Crêtes", dans sa petite commune, pour l'horizon 2019-2020.

La question du périphérique

Dans le dossier de présentation, on peut découvrir notamment que le projet concerne une superficie de 17,5 hectares; dont huit consacrés à une zone d'activité (ZA) et 9 à une zone d'habitation. Sur ces neuf hectares de terrain habitables, le maire se veut rassurant: "il s'agira avant tout de zones pavillonnaires en respectant bien évidemment le quota de logements sociaux". Quota qui s'élève à 25 %, selon la loi. Pour le promoteur FONCIM, il s'agira aussi de respecter le plan d'urbanisation à savoir au moins 30 habitations par hectare constructible afin de limiter l'impact sur les exploitations agricoles. Aucun immeuble de grande taille n'est prévu dans le plan. De plus la taille maximale au sol des constructions n'excédera pas 500 mètres carrés. Si l'îlot est situé en bordure du boulevard périphérique, l'élu assure que des études sont en cours pour évaluer la pollution sonore qui pourrait être provoquée par l'axe routier.

Des inquiétudes

Ce projet d'agrandissement rencontre déjà une forte opposition de la part d'un administré. Jean-Pierre Sibout a en effet écrit de nombreux courriers à l'attention des élus locaux. Selon lui ce projet "ne sert pas les intérêts des Brettevillois et ne répond à aucune urgence". Le maire n'a jusqu'à présent pas souhaité rencontrer Jean-Pierre Sibout qui est intervenu à plusieurs reprises lors de la réunion publique d'information organisée par la municipalité le 15 novembre 2016.

Le maire balaie le problème: "il ne s'agit pour le moment que d'une simple esquisse. Aucun projet définitif n'est arrêté". Un avis définitif qui ne pourra être pris qu'après les différentes études d'impacts encore en cours.

Un plan partiellement décidé

La prochaine étape dans la gestion du projet sera, selon l'élu, une grande période de concertation au début de l'année 2017. S'il conçoit très bien l'inquiétude des riverains du futur quartier du "Triangle des Crêtes", le maire précise que "la zone d'activité sera placée devant le périphérique", d'abord pour bénéficier d'une bonne visibilité mais aussi parce qu'elle créera une zone tampon entre le bruit du périphérique et la zone d'habitation.

Pour conclure, le maire précise qu'il bannit toute éventualité de construction d'un hypermarché dans la ZA, pour des questions de concurrence, "afin de ne pas pénaliser" l'offre existante dans le centre-ville.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen

Les vignettes anti-pollution obligatoires à Paris au 16 janvier