Vos sorties club ce samedi 10 décembre en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye venez découvrir l'incroyable déco de Noël de l'Apo. De nombreux cadeaux tous plus énormes les uns que les autres vont seront offerts lors de cette soirée dont : un frigo d'une valeur de 500€, des kdos multimédias ou encore des calendriers de l'Avent pour les gourmands et gourmandes.

A l'Agrion au Moulin de Ver gagnez vos entrées pour le bowling de la Baie à Marcey-Avranches.

Au Koncept à Lessay c'est la Anonymous Party act 2 avec dress code et house music.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est Back to 80's, tous les hits dans années 80 mixées dans le courant de la nuit.

CALVADOS

Retrouvez HAMZA aux Planches à Deauville. C'est un jeune rappeur originaire de Bruxelles. Il s’est illustré l’année passée sur H-24, une mixtape pleine de bangers.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Au Bayokos à Alençon c'est soirée célibataire avec un bracelet de couleur en fonction de votre situation et de vos envies.