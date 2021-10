Rouen. Grand froid à Rouen : un nouveau camion inauguré pour les maraudes de la Croix Rouge

Alors que le froid tombe sur la Seine-Maritime, les bénévoles de la Croix Rouge de Rouen (Seine-Maritime) et leur président Fabrice Blondel se sont réunis vendredi 2 décembre 2016 pour découvrir le nouveau camion destiné aux maraudes. Fabrice Blondel promet un "grand confort pour les maraudeurs". Le camion, tout équipé, a effectué sa première tournée le soir même, apportant de l'aide aux sans-abri. Quatre maraudes hebdomadaires sont prévues.

14 ans d'activités

"Ce nouveau véhicule remplace un minibus en service depuis 14 ans", précise Fabrice Blondel. Voilà en effet 14 ans que le Samu Social et ses 240 bénévoles participent aux dispositifs de mise à l'abri des sans-abri pendant les périodes de grand froid. En ce début de mois de décembre, ainsi que pour l'hiver à venir, l'aide apportée par bénévoles est plus que nécessaire. De nouvelles places d'hébergement d'urgence viennent d'ailleurs d'être ouvertes à Rouen et au Havre (Seine-Maritime).

