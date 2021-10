Cinq millions de Français en situation de solitude

Cette estimation, qui ne prend pas en compte les relations au sein des ménages, est comparable à une précédente enquête sur les solitudes publiée par cette fondation en 2014, mais relève une hausse de 1 million de personnes par rapport à 2010.

Ces personnes n'ont que des contacts très épisodiques avec les cinq réseaux de sociabilité (familial, professionnel, amical, affinitaire ou de voisinage).

22% des Français ont des liens réguliers dans un seul réseau social. Fragilisés, ils se trouvent dans une situation d'exclusion potentielle sans en avoir toujours conscience, souligne l'étude.

Parmi ceux-ci, c'est le voisinage qui est leur unique mode de socialisation (35%), loin devant les amis (26%) et la famille (22%). Les vies professionnelle et associative sont des réseaux moins développés.

26% des Français se sentent exclus, abandonnés ou inutiles (20% de temps en temps et 6% souvent).

Les facteurs aggravant l'isolement sont la pauvreté (34% des personnes isolées ont des revenus inférieurs à 1.200 euros par mois contre 25% des personnes non isolées), le chômage et l'âge.

On compte 7% de personnes isolées chez les 15-25 ans, 11% chez les 25-39 ans et 12% au-delà et jusqu'à 69 ans.

Cette enquête, réalisée en ligne, ne permet pas d'estimer un taux d'isolement au-delà de 70 ans.

L'isolement est un cercle vicieux, puisque les personnes isolées tendent à se replier sur elles-mêmes: 17% ne votent pas (plus du double de la population française), 65% pensent qu'on n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des autres et 27% ne se sentent pas en sécurité dans leur vie quotidienne.

Enquête réalisée en ligne par le Crédoc entre décembre 2015 et janvier 2016, auprès d'un échantillon représentatif de 3.050 personnes âgées de 15 ans et plus (méthode des quotas).

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

Opération "Moi(s) sans tabac": cinq choses à savoir sur la cigarette

Manifestation contre Trump: des épingles, symbole de soutien

Centrafrique: la France déclare officiellement la fin de l'opération Sangaris

Centrafrique: la France déclare officiellement la fin de l'opération Sangaris