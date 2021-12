Lancement à Argentan du mois de l'économie sociale et solidaire en Basse-Normandie

Lancement lundi soir, du « mois de l?économie sociale et solidaire en Basse-Normandie » sous le chapiteau des « Jardins dans la Ville », une structure d?insertion basée à Argentan.. Ces entreprises sont des coopératives, des mutuelles, des associations, des structures de l'insertion par l'activité économique, des fondations... Elles sont présentes sur tous les secteurs d?activités, de la banque à la culture, en passant par le commerce équitable. En Basse-Normandie, plus de 58 000 personnes travaillent dans des entreprises de l?économie sociale et solidaire, ce qui représente près de 12,5 % des salariés de la région.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire