T° froides au petit matin : de - 3 à 3° ! soleil voilé aujourd'hui, et t° frisquettes, pas plus de 11° l'après midi

Il fait froid ce matin... Météo France relevait, ce matin, sous abri , - 3° à Argentan... ? 2.5 à Alençon et Flers... ? 1° à L?Aigle... seule température positive relevée à Mortagne au Perche, 3°4 !



Après la dispersion des nappes de grisaille, en matinée, le soleil sera légèrement voilé de nuages élevés !



Cet après après-midi, les nuages d'altitude deviendront un peu plus denses et cacheront par moments le soleil .....



Le vent va se lever en cours de matinée et s'établir au sud-sud-ouest !



La fraîcheur persistera toute la journée avec des températures qui ne dépasseront pas les 9 / 11° !

