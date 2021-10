Condé-sur-Noireau. Calvados : fin de soirée alcoolisée à coups de bouteille de vodka

Ahmed Medini a mis un terme à la fête à laquelle il participait le samedi 13 août 2016 à Condé-en-Normandie (Calvados) par des coups de bouteille de vodka. il devait en répondre, jeudi 1er décembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Caen, mais il n'a pas souhaité se présenter à l'audience qui lui était consacrée.

Deux groupes différents font la fête

Ce soir du samedi 13 août 2016, deux groupes font la fête chacun de leur côté. De part et d'autre, l'alcool est consommé sans modération, au fur et à mesure que la soirée avance. Vers 1h du matin, de balcon à balcon, les deux bandes entament une conversation, au départ civilisée puis...de moins en moins. Ils décident alors, pour clarifier les dires des uns et des autres, de se retrouver dans la rue.

Une bagarre inévitable se déclenche

Inévitablement, les deux groupes en viennent à se battre. Hamed Medini, particulièrement insultant et provocant, frappe un homme au front avec une bouteille de vodka. Une belle entaille vaudra à ce dernier de terminer la nuit à l'hôpital. L'agresseur, loin de nier ou de minimiser les faits, les revendique : "Il a eu des propos racistes à mon encontre, je ne l'ai pas supporté !"

Neuf identités différentes

Le casier judiciaire du prévenu est bien chargé : outrage, rébellion, refus d'obtempérer, violence, port d'arme, consommation de stupéfiants, conduite alcoolisée... Il a utilisé, à ce jour, pas moins de neuf identités différentes. Sur les deux mois de prison ferme requis par le ministère public, il écope au final de trois mois fermes.

