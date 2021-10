Bavure à Deauville : prison avec sursis

Trois policiers du commissariat de Deauville ont écopé de peines de prison avec sursis au tribunal correctionnel de Caen. Jugés le 15 juin, ils sont condamnés pour violences volontaires aggravées et faux en écritures. Ils avaient rudoyé un homme ivre, le mettant à nu et avaient rédigé un procès verbal inexact. Le brigadier-chef de 36 ans est condamné à un an de prison avec sursis et se voit définitivement interdit de la police et de la fonction publique. Un gardien de la paix de 34 ans est également interdit de police sur la voie publique pendant trois ans.