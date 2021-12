Joyeux anniversaire, l?autoroute A28 !

Il y a aujourd?hui tout juste 5 ans (c?était le 27 octobre 2005) :

Dominique de Villepin, le 1er Ministre de l?époque, inaugurait le tronçon de l?A28 entre Alençon et Rouen.



Un tronçon de 125 kilomètres, construit en 2 ans et ½, et confié au concessionnaire Alis.

