Le passage à la télé numérique en Basse Normandie en mars dernier... 40 % des foyers ont racheté une télévision !

La Basse Normandie a été la seconde région française à être passée à la télévision numérique terrestre, en mars dernier.... et pour recevoir les 20 chaînes gratuites de la TNT, certains ont dû s?équiper, soit d?une nouvelle télé ou par l?achat d?un adaptateur.

Pour l?occasion, plus de 40 % des foyers bas-normands ont racheté une télévision, selon France Télé Numérique, le groupement d?intérêt public chargé du basculement de la télé analogique au tout numérique.

150.000 foyers ont acquis un adaptateur TNT et 85.000 un téléviseur avec la TNT intégrée...

Une opération qui a permis de booster les ventes de ces nouveaux téléviseurs : elles ont été multipliées par 3 dans certaines grandes surfaces.

Dans les zones blanches, non couvertes par les émetteurs, les foyers ont été contraints de se rabattre sur la réception satellite ou l?ADSL.

