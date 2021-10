L'Agenda en Normandie : vendredi 9 décembre

MANCHE

Si vous êtes en manque d'idées de cadeaux pour Noël ? Venez fabriquer vous-même vos objets à offrir! Un atelier "Création de cadeaux de Noël" est proposé à la médiathèque de Villedieu les Poelles ce samedi dès 14h30. C'est gratuit et ouvert à tous.

Samedi, assistez également à des chants de Noël avec la Chorale Sana Voce,à 18h, à l'église de Bréville-Sur-Mer, la participation est libre.

Dimanche, assistez à un spectacle de Noël pour les enfants et en présence du Père Noël à la Salle des fêtes de Saint-Jean-des-Champs.

CALVADOS

Jusqu'au 24 décembre emmenez vos enfants dans la maison du père Noël située dans la porte horloge à Vire. Le père-noël accueille les enfants jusqu'à la veille de noël... Horaires sur place ou sur la page Facebook de Vire Avenir.

Samedi, un concert de Noël est proposé par l'ensemble Gunaïkes. Cet ensemble vocal est un choeur exclusivement féminin composé de 12 choristes, et dirigé par Charline Grezel. Ce choeur a une vraie identité vocale et possède un répertoire éclectique qui aborde toutes les formes de musiques vocales religieuses ou profanes. Rendez-vous chemin de l'Eglise à Esquay sur Seulles de 20h30 à 23h.

Dimanche de 1h à 18h, le duo Zythum revient à l'Abbaye St Martin de Juaye Mondaye pour nouveau feu d'artifice... d'hiver. Ces deux jeunes artistes revisitent des grands classiques du répertoire pour leur formation originale : l'un joue du basson et chante, le deuxième tient sa partie au saxophone alto et au saxophone baryton, le tout présenté avec un zeste d'humour. C'est gratuit

ORNE

Samedi dès 13h30 c'est le marché de Bazoches sur Hoene Place la Poste. Des animations gratuites sont prévues. Des chants de Noël des enfants de l'école à l'église, un spectacle du clown "Pépita" ou encore l'arrivée du Père Noël. Tout l'après-midi, stand APE avec crêpes et boissons chaudes et un vente de produits de Noël au profit de l'APE : Décorations, Gelées ou encore gâteaux réalisés par les enfants de l'école.

Samedi, c'est la traditionnelle Foire aux Dindes de Sées. Evénement incontournable des gastronomes souhaitant prendre un peu d'avance dans les préparatifs du repas de noël ! Aux côtés des traditionnelles volailles, vous découvrez nombreux produits du terroir.

Samedi et dimanche rendez-vous au Marché de Bellême. Samedi de 10h à 20h et dimanche 10h à 19h. Plus de 60 exposants avec des produits originaux pour vous donner des idées cadeaux. C'est organisé par la ville de Bellême.