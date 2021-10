Ciel gris et bas en matinée, plus lumineux avec quelques éclaircies cet après midi... T° de 2 à 8° !

Météo France relève ce matin.... 2° à L?Aigle et à Mortagne au Perche... 3° à Alençon et Flers... 3°2 à Argentan....



Ce premier jour de mars, débute par un temps frais et gris avec de nombreux nuages bas.

Cet après-midi, la couche nuageuse se morcellera par endroits et quelques rayons de soleil perceront ici ou là dans un ciel plus lumineux ; mais dans l'ensemble le temps reste bien nuageux et tristounet.

Le vent bien senti de nord-est maintient une certaine fraîcheur et rend le temps désagréable : températures maximales comprises entre 6 et 8 degrés cet après-midi.

