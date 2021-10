Irak: pénurie d'eau "catastrophique" pour les habitants à Mossoul

"Près d'un demi-million de civils, qui ont déjà du mal à se nourrir chaque jour, sont désormais privés d'eau potable saine" et cette pénurie "va avoir des conséquences catastrophiques pour les enfants, les femmes et les familles" restés dans la ville, en proie aux combats entre forces irakiennes et jihadistes du groupe Etat islamique (EI), a-t-elle alerté.

