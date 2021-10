CINEMA Tu ne tueras point, la religion et la guerre

Aujourd'hui je vous parle de « Tu ne tueras point » de Mel Gibson, avec Andrew Garfield, Vince Vaughn et Sam Worthington.

Ce film raconte l'histoire vraie de Desmond Toss, un jeune américain qui veut participer à la seconde guerre mondiale mais qui refuse de tenir un fusil. Il veut être « doc » mais sans jamais tenir une arme, de par ses très fortes convictions religieuses. C'est ainsi que pour ce film de guerre, c'est finalement la religion qui prend toute la place dans ce film.

La religion est présente partout, dans les flash-backs sur l'enfance de Desmond qui expliquent sa personnalité et bien sûr à chaque instant de son entraînement de soldat et sur le champ de bataille.

Au niveau réalisation, j'ai trouvé que Mel Gibson souhaitait montrer des images crues. J'ai trouvé ça un cran au-dessous de ce qu'a pu réaliser Steven Spielberg dans « Il faut sauver le soldat Ryan »,mais vous aurez votre lot de sang et de mutilations... Je crois aussi qu'il avait des réductions sur les effets pyrotechniques car les lance-flammes sont très utilisés sur le champ de bataille. Les scènes de bataille ne sont finalement pas les plus marquantes du film. C'est vraiment cet aspect religieux : comment trouver sa place entre sa foi et son devoir.

L'histoire vraie de Desmond Toss est héroïque et c'est grâce à cela que ce film devient intéressant. J'ai trouvé Andrew Garfield assez benêt par moments et du coup pas très attachant. Puis j'ai commencé à l'admirer devant la force de ses convictions et finalement ses actes. En tant que spectatrice, j'ai finalement effectué le même voyage que ses compagnons d'armes .

Tu ne tueras point est un film sur une histoire qui mérite d'être connue. Un film assez intéressant mais que je n'ai pas forcément envie de revoir. N'y allez pas pour des scènes de guerre, car c'est finalement un sujet de second-plan. Tu ne tueras point est actuellement au cinéma.