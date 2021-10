Feder, Calvin Harris, Kungs, David Guetta...Le top 10 des hits club de votre hiver

Tendance Ouest vous donne rendez-vous dans l'Open Club, chaque samedi soir de 21h à 2h00 pour écouter les meilleurs morceaux électro-dance du moment.

En cette période hivernale, plusieurs artistes tirent leur épingle du jeu à l'image de Feder avec Lordly qui s'offre une place de choix dans les charts depuis plusieurs semaine. Mais il est talonné de près par d'autres pointures comme David Guetta, Mike Perry ou encore le Dj Français Kungs.

Voici le top 10 des hits club de votre hiver, diffusés sur Tendance :

1- Feder feat.Alex Aiono - Lordly

2- Calvin Harris - My Way

3- Mike Perry ft Shy Martin - The Ocean

4- Kungs - I Feel So Bad

5- The Chainsmokers - Closer

6- Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7- David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You

8- Eva Simons - Escape From Love

9- Sak Nël & Sean Paul - Trumpets

10- Major Lazer ft Showtek - Believer