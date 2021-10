Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 3 et 4 décembre

MANCHE

A partir du samedi 10h jusqu'à dimanche 10h c'est 24h de handball au profit du Téléthon. Pour participer, comptez 2€ / joueurs en équipe de 7 personnes. Buvette et restauration sur place en présence des étoiles de la Hague. Rendez-vous dans la Halle des sports.

Toujours à l'occasion du Téléthon l'association " À petits pas"organise une démonstration de voitures de course avec un circuit sur le parking de la place Sainte-Croix. L'association a pour objectif de récolter des fonds pour une jeune saint-loise handicapée moteur de 18 ans étudiant au lycée Pierre et Marie Curie à Saint-Lô. Ces fonds permettront à Jeanne de suivre sa thérapie et sa scolarité à Saint-Malo.

Ce week end, l'Association A Petits Pas, récolte des fonds pour le Téléthon, 2€ le tour de voiture. Rendez-vous samedi à St-Lô place Sainte-Croix pour un baptème de voiture de courses de 9h à 17h.

A l'approche de Noël, venez découvrir de nombreux artisans et producteurs locaux qui se feront un plaisir de vous présenter leurs produits au salon de la Gastronomie et l'Artisanat à la Haye Pesnel. C'est samedi et dimanche Salle du Pays Hayland. Buvette et tombola sur place, l'entrée est gratuite.

Dimanche, participez au marché de Noël organisé à la salle des fêtes de Blainville-sur-Mer de 10h à 19h. Une trentaine d'exposants et de producteurs locaux vous proposent leurs produits : biscuits, miel, produits de la mer, épices et chocolats de Madagascar, patchwork, peintures, soins du corps, bijoux, cartes ou encore décorations de Noël. L'entrée est libre.

Comme chaque année, le comité des fêtes de Saint Jean Le Thomas vous propose son marché de Noël où artisans et associations vous présentent leurs idées cadeaux ou autres pour les fêtes de fin d'année. Rendez-vous dimanche à l'espace Auriac de 10h à 18h.

CALVADOS

Samedi et dimanche, c'est le marché de Noël à Trévières. De nombreux exposants seront présents dans des thèmes comme la décoration, couture ou encore loisirs créatifs. Diverses animations sont également prévues dans le centre de Trévières et dans la salle culturelle.

Pour célébrer l’ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques en Baie de Seine, le port de pêche de Grandcamp-Maisy organise depuis 2007 sa fête de la coquille ! Concerts et produits de la mer pendant 2 jours ou encore l'élection de Miss Coquille de 6 à 8 ans sous chapiteau. Rendez-vous samedi sur le port de Grandcamp Maisy de 10h à 19h et dimanche de 10h à 16h. Plus d'infos et tout le programme sur : grandcamp-maisy.fr.

Samedi et dimanche c'est le 1er Rallye Régional de Pont l’Evêque. Il représente un parcours de 110 kms. Il est divisé en 1 étape et 3 sections. Il comporte 2 épreuves spéciales d’une longueur totale de 38kms. Cette épreuve régionale compte pour la Coupe des France des rallyes 2017, Coefficient 2 et le Championnat du Comité Régional Automobile de Normandie des Rallyes 2017.

Dimanche, venez joindre l'utile à l'agréable : une balade pour soutenir le Téléthon à Creully. Venez découvrir le village médiéval de la commune et son château qui vit se succéder 21 barons, après son fondateur, Haimon le Dentu. Au programme : du VTT sur 25 km, un randonnée pédestre de 10 km. Ces activités seront encadrées par des bénévoles.

Dimanche, assistez au spectacle déambulatoire proposé par la compagnie "Remue Ménage" à Caen. Un impressionnant cortège lumineux s'avance dans la nuit, au rythme des Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses des astres qui scintillent, un majestueux hippocampe, accompagné d'échassiers diables de mer, entrainent fièrement le char de l'Océanis. Déambulation à partir de 17h30 au départ du Boulevard Leclerc, puis en direction de la place de la République, rue Saint-Pierre et avant d'arriver place Saint-Sauveur.

En temps normal, le château de Saint-Germain-de-Livet est déjà magnifique. Alors, imaginez à l’époque des fêtes ! Un cadre enchanteur pour un spectacle jeune public et un feu d’artifice, pour tous, sur une musique du XIXème siècle ce dimanche. L’occasion également d'entrer dans le château, en visite libre ou guidée, au choix.

L'hippodrome de Deauville-La Touques, vitrine emblématique de pur-sang par la sélection de haut niveau qu'offrent les célèbres ventes de yearlings organisées par Arqana est à l'honneur dès samedi. Assistez à une vente d'élevage à l'établissement Elie de Brignac à Deauville. Plus d'infos sur arqana.com.

ORNE

Jusqu'au 4 décembre ce sont les Festi'Flers. 10 jours d'animations commerciales en centre-ville de Flers ainsi qu'un jeu concours pour remporter une voiture. Toutes les infos sur flerstourisme.fr.

L'Association le Bocage en lumière organise, à partir de samedi et jusqu'au 1er janvier une grande féérie de la lumière de Noël avec des créations personnelles et collectives de structures lumineuses pour la féérie de Noël. C'est une opération à découvrir à Domfront en Poiraie ainsi que dans tous les villages participants au concours des villes et villages illuminés.

Samedi, Rendez-vous sur la place du Champ de foire de Vire pour le second marché au foie gras de l'association des producteurs de foie gras Normands. C'est clairement l'occasion de prévoir de gourmandes fêtes de fin d'année. C'est ouvert de 9h30 à 12h30.

Dans le prolongement du festival « le Dédé fait son ciné » et de son concours de courts métrages, l’association « Les hommes fourmillent » et ses partenaires organisent en décembre la deuxième édition de l'évènement "Fait courts !!! ... le court métrage dans tous ses états!" Au menu de cet évènement : une exposition ART FORAIN de David Ferré pour découvrir l'histoire du cinéma d’animation ; un marathon du court métrage de 72h non stop pour réaliser un court de sensibilisation à la santé environnementale ou encore, le « jour le plus court » : des projections de court métrages pour célébrer le passage dans l’hiver.

Participez au téléthon tout ce week end à Domfront en Poireau. Vendredi: ventes au marché, course du muscle et soirée zumba à 20h30. Samedi : massages toute la journée, concours de belote à 14h, dîner dansant à 20h30. Dimanche : loto à 14h et rando à 14h.

Samedi et dimanche, c'est le salon du livre du Perche à la salle des fêtes de Soligny-la-Trappe. Samedi retrouvez 44 auteurs nationaux avec des conférences suivi d'un spectacle avec la chanteuse Hélène Gransire. Dimanche notez la presence de 50 auteurs nationaux avec un atelier dessins enfants proposé par Franck Le Melletier.

La Quinzaine commerciale continue à Domfront en Poiraie. Pensez y pour acheter vos emplettes des Noël dans les commerces de Domfront participant à l'opération. Recevez également des tickets. 10 000€ de bons d'achat sont à gagner si vous êtes tiré au sort, sachant qu'il y a encore un tirage toutes les semaines jusqu'au 11 décembre.