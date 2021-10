téléthon. Les Caennais invités à courir 3637 kilomètres pour le téléthon

Le Téléthon souffle ses trente bougies les 3 et 4 décembre 2016 et à Caen, de nombreuses animations sont prévues pour l'occasion. "Ce 30ème Téléthon est celui de la génération Téléthon, avance Jean-Paul Guinefoleau, coordinateur du Téléthon Calvados. 100 millions d'euros, c'est le challenge pour ouvrir la voie de la fabrication des médicaments innovants." Le 3637 est ainsi un défi imposé à la générosité de tous. En reprenant le numéro d'appel du Téléthon (3637) il propose aux Caennais de se relayer les 2 et 3 décembre à la Prairie pour réaliser en relais 3.637 kilomètres. Des kilomètres qui peuvent s'effectuer en courant mais aussi en marchant ou en roulant ! Le défi aura lieu durant 24 heures, du vendredi au samedi de 18h à 18h.

Des soutiens généreux

Parmi les généreux participants, notons la présence de Lionel Rivoire, coureur invétéré, et des bénévoles de l'association Ornavik. Le dessinateur Chaunu a fait chauffer ses crayons en proposant un dessin illustrant le défi 3637 : "ce dessin résume à la perfection l'énergie de tous les bénévoles et chercheurs pour trouver les médicaments qu'attendent les malades concernés par les maladies neuro musculaires, sous la bannière "Contre la maladie, soyons tous Conquérants"", explique Régine Chataigner de la coordination AFM Téléthon du Calvados. "Tout le monde peut faire un ou plusieurs tours de prairie, ou seulement une partie, ou même contribuer financièrement pour encourager celles et ceux qui prendront le départ. Les 3.637 kms seront parcourus en relais aux côtés de Lionel Rivoire, qui, lui, courra 24h non stop, explique Jean-Paul Guinefoleau. En outre, nous invitons les Caennaises et Caennais à visiter les stands le samedi pour acheter gâteaux, biscuits, chocolats, objets pour Noël, ou les déguster sur place avec une boisson chaude pendant que les enfants se feront maquiller par les étudiantes... et aussi à venir écouter les concerts du vendredi soir et du samedi, avec clôture par une zumba samedi à 16h !"

Vendredi 2 et samedi 3 décembre à la Prairie de Caen. Informations et inscriptions sur evenement.telethon.fr ou sur la page Facebook de l'événement. Association AFM, Impasse Matignon, 51 Rue des Rosiers, Caen. Tél. 02 31 74 40 39