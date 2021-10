Et si vous trouviez votre emploi aujourd'hui, mardi 29 novembre 2016 ? Tendance Ouest et La Manche Libre diffusent toute la journée de 7h ce matin jusqu'à 19h ce soir, les offres de dizaines d'entreprise en Normandie.

Les offres d'emploi dans le Calvados

Dans l'Orne, l'UNA, spécialisée dans les services à domicile et les services à la personne recrutent régulièrement des collaborateurs. L'association a en ce moment des besoins sur les villes d'Alençon, Mortagne, Domfront et Flers. Écoutez à ce sujet Sébastien Chevalier, directeur de l'UNA pour les agences de l'Aigle et Argentan :

Journée pour l'emploi : l'UNA recherche des collaborateurs dans l'Orne Impossible de lire le son.

Les offres d'emploi dans la Manche

Il s'agit de la première édition de la journée de l'emploi, organisée par Tendance et La Manche Libre. Toutes les offres sont diffusées à l'antenne mardi 29 novembre 2016.

Les offres d'emploi sur tout le territoire normand

