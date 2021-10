Pollution de l'air en Normandie et Pays de la Loire, le phénomène va se prolonger jusqu'à dimanche

Alençon, Caen, Lisieux, Laval, le Mans.... la qualité de l?air dans nos régions reste mauvaise ce vendredi ... le niveau d?alerte est dépassé depuis jeudi .... et la pollution de l?air par de fines particules, se prolongera jusqu'à dimanche.... les conditions météo sont défavorables en ce moment pour l?évacuation de ses particules.... les enfants, les personnes âgées et insuffisants respiratoires sont particulièrement sensibles à ce type de pollution... et doivent éviter les efforts physiques.... les autorités recommandent aux automobilistes de réduire leur vitesse notamment....

