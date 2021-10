Bande-dessinée. Les légendes du Mont Saint-Michel

C'est en 2008 que l'association du Varou est née à l'initiative de Raphaël Tanguy, un instituteur passionné de bande-dessinée "La maison d'édition est issue de la réunification de deux associations, l'une organisait des manifestations normandes comme la fête de la pomme, l'autre était en charge du festival de BD de l'Eure" explique t-il. Cette petite maison d'édition rassemble aujourd'hui une vingtaine d'auteurs et scénaristes normands.

Un travail d'équipe

"Dès les débuts, j'ai souhaité mettre en avant les légendes populaires de la Normandie et réunir mes deux passions : la BD et le terroir normand. C'est ainsi qu'est née notre série phare : Histoires et légendes Normandes". Il s'agit d'un travail collectif : "Je sélectionne les textes et je fourni la trame nécessaire aux scénaristes et aux dessinateurs, puis mon collaborateur, Juan-Maria Cordoba, finalise en élaborant la maquette. J'ai toujours préféré les ouvrages collectifs et le genre s'y prête particulièrement. Chaque légende à en effet son univers propre. Je choisi donc les dessinateurs et scénaristes en fonction de l'ambiance suggérée par l'histoire. Certains d'entre eux n'avaient jamais été publiés avant. C'est le cas de Nicolas Desrues et Gwendolyn Levier qui ont collaboré à la BD sur le mont St-Michel. J'ai rencontré la plupart de mes artistes lors des festival de BD de Darnétal, Gisors, Dieppe ou Évreux, mais nous recevons aussi désormais beaucoup de candidatures par le web."

Un terreau fertile

"Le mont St-Michel est un lieu particulièrement riche en légendes. C'est donc tout naturellement que nous avons choisi d'y consacrer une BD complète. L'ouvrage a été publié en 4000 exemplaires et 3000 sont déjà écoulés et il a même été édité en anglais! Alors devant un tel succès nous sommes heureux d'annoncer la sortie prochaine d'un tome 2 en août 2017. Nous ferons pour cela appel à la même équipe." Le tome 1 se consacre essentiellement aux légendes relatives à la création du Mont Saint-Michel : l'évêque Aubert et l'archange St-Michel apparaissent bien entendu à plusieurs reprises mais au fil des pages on croise également Gargantua, un belliqueux serpent d'Irlande et des amants malheureux : des histoires beaucoup moins connues. Ce recueil de légendes est, de plus, chapitré par des focus historiques ou anecdotiques illustrés à la façon des manuscrits médiévaux. "Quand à la préface, ajoute Raphaël, j'en ai confié la rédaction à Pierre Dubois : un invité de marque. C'est un elficologue comme il aime à se définir c'est à dire un spécialiste du petit peuple et une référence dans la BD fantasy".

