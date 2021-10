L'Agenda en Normandie : lundi 5 décembre

MANCHE

Dimanche, c'est le Marché de Noël organisé par l'association des parents d'élèves de l'école Henri Vally de Portbail. Rendez-vous à la salle polyvalente avec également des chalets à l'extérieur. Pour plus de renseignements contactez le 06.84.29.08.72.

Le père Noël revient accompagné de sa fanfare à Saint Lo ce dimanche dès 17h. Il fera une halte en haut des remparts et défilera de l'église à la mairie. Il vous lancera ses traditionnels bonbons qui font la joie des plus jeunes. A l'issue de la parade, la municipalité vous invite à partager un chocolat chaud place du Général de Gaulle.

CALVADOS

Le spectacle de la présidentielle vous désespère ? Alors chaque vendredi, votez "Chaunu" ! Le showman dessinateur vous fait vivre semaine après semaine, dans un spectacle délirant qui mêle dessin en direct et comédie, la campagne présidentielle et ses rebondissements. Vous y croiserez tous les acteurs de cette

comédie humaine électorale dont vous serez peut-être un des protagonistes. Comptez entre et 5 et 10 euros l'entrée. Réservation au café Mancel 02 31 86 63 64 où vous pouvez également dîner dès 19h00.

Samedi et dimanche rendez-vous au Villare de Villers sur Mer pour profiter du marché de Noël. Deux jours de marché avec une trentaine d'exposants artisanaux. Présence du père noël dans son chalet et animations à l'étage du Villare.

ORNE

Samedi et dimanche, La Luciole à Alençon propose une formation promotion et marketing de la musique. Vous apprenez à communiquer sur la musique, live ou enregistrée. La première journée est axée théorie, la seconde, pratique. C'est ouvert à tous : porteurs de projet, musiciens, managers, labels, associations... Plus d'infos sur laluciole.org.

L'association Sport et Loisir de Caligny organise son Marché de Noël ce vendredi de 15h à 21h30 sur le parking de la salle des fêtes. Retrouvez de nombreux produits, créations et artisanaux. Sur place profitez également de boissons chaudes, gourmandises et biensûr de la visite du Père Noël.