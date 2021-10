Rouen. Football: le FC Rouen se relance à Fauville

Les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime) ont renoué avec la victoire dimanche 27 novembre 2016 sur le terrain de Fauville en s'imposant 3-0 lors de la 9e journée de Division d'Honneur.

Un match dominé de bout en bout

Un seul but a été marqué en première mi-temps par l'intermédiaire de Belgacem sur un service de Mainemare à la 24e minute. En deuxième mi-temps, les Rouges et Blancs ont doublé la mise par le buteur Stive Mendy à la réception d'un centre. Le troisième et dernier but a été inscrit par le premier passeur du match Mainemare à la 64e minute.

Au classement, les joueurs de Romain Djoubri réalisent la bonne opération et reviennent à la troisième place du championnat.

Prochain rendez-vous, dimanche 4 décembre 2016 avec la réception du Grand-Quevilly FC.

