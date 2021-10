Rouen. Football : belle victoire pour le FC Rouen face à Fauville

C'est une nouvelle victoire pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés lors de la 21ème journée du championnat de Division d'honneur à domicile face à l'équipe de Fauville, dimanche 9 avril 2017. Score final 6-1.

Une faible opposition de Fauville

Grâce à des buts signés Lebourg, Mendy (x2), Diop, Ouahbi et Sissoko, les Rouges et Blancs ont remporté une grosse victoire face à une faible opposition de Fauville, la plus mauvaise défense du championnat.

Toujours 3ème au classement, les Rouennais disputeront leur match en retard de la 16ème journée le samedi 15 avril sur la pelouse de Sotteville.

