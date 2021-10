Le franc soleil de ces derniers jours laisse place à un ciel plus nuageux aujourd'hui... des éclaricies se développeront tout de même cet après midi.... T° de 4 à 12°

Météo France relevait ce mercredi matin, 4°4 à Alençon, 4°6 à Mortagne , 4°8 à Flers, 5°5 à L?Aigle, 5°7 à Argentan



Un temps assez nuageux et gris domine dans une ambiance brumeuse ce matin.... Ces nuages se morcelleront cet après-midi et laisseront des éclaircies de plus en plus belles se développer.... Le ciel redeviendra plus nuageux en soirée et début de nuit.

Les températures reviennent à un niveau de saison avec des maximales comprises entre 10 et 12 degrés.

