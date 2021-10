Des cochons dans la nature après une manif des éleveurs porcins de la Sarthe : la SPA porte plainte

Histoire cochonne...

8 porcelets se sont retrouvés dans la nature, après la manifestation mercredi dernier, dans un centre Leclerc du Mans, d?éleveurs porcins de la Fdsea et des Jeunes Agriculteurs, qui avaient amené ces animaux avec eux et laissés dans la grande surface.... Les p?tits cochons ont pris la clé des champs après la manifestation....

La SPA de la Sarthe a porté plainte pour « abandon et mauvais traitements à animaux ».... Pour les syndicats agricoles, ces animaux avaient été confiés à la direction de la grande surface qui n?avaient qu?à s?en occuper ! ... Les porcelets, récupérés sont depuis, placés dans un centre d?accueil de la SPA de la Sarthe... entre chiens et chats !

