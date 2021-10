Une association pour la sauvegarde de la déchetterie de Caligny menacée, récolte plus de 2 000 signatures et le soutien des maires

Contre la fermeture de la déchèterie de Caligny décidée par le Sirtom pour son transfert à Messei... une association de sauvegarde de ce site a été créée il y a un an maintenant... elle a recueilli 2 000 signatures pour le maintien du site actuel fréquenté quotidiennement par 250 personnes ? et désormais, plusieurs maires du secteur Nord de Flers s?engagent : ils réclament, eux aussi, son maintient. L?association organise une réunion ce jeudi soir, à 18h à la salle Malherbe à St Georges des Groseilliers, pour ses adhérents.?et puis, une autre réunion, ouverte à tous cette fois-ci, se prépare pour dans quelques semaines ?

Et de Condé sur Noireau à Tinchebray : les maires des villes voisines craignent la fermeture du site de Caligny, qui engendrerait la saturation de leurs propres installations.

